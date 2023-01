Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 20:20 Compartilhe





Em Santana de Parnaíba, o Internacional sofreu, mas conseguiu passar de fase na Copa São Paulo. No tempo normal, a rede não balançou, o que fez a disputa de pênaltis entrar em ação. Melhor para o Colorado, que venceu por 5 a 4.

Na próxima fase do torneio, o time do Rio Grande do Sul mede forças contra o Ituano.

O jogo





Como já era esperado, o duelo foi truncado desde os minutos iniciais e poucas chances foram criadas pelas duas equipes, principalmente pelo Inter, que era o favorito do jogo.

Aos poucos, o meio-campo ficou mais aberto e o Colorado se impôs dentro de campo. Na melhor oportunidade, Matteo soltou o pé, o goleiro deu rebote e Vinicius Souza não alcançou para completar a jogada.

Na etapa final o SKA Brasil voltou disposto a incomodar o Internacional e desperdiçou duas boas chances com Razera e Hugo, que não finalizaram bem.

Nos acréscimos do jogo, o SKA Brasil teve a bola da classificação com Hugo. Após pênalti assinalado pela arbitragem, o garoto soltou a bomba no lado esquerdo, mas João Vitor pegou.

Pênaltis

Nas penalidades, o Internacional e SKA Brasil tiveram oito cobranças. O Colorado foi mais feliz e levou a melhor por 5 a 4.





