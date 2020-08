Nos pênaltis, CRB bate o ASA e está na final do Alagoano

O CRB está na final do Campeonato Alagoano. Após o empate sem gols no tempo normal com o ASA, o Galo venceu nos pênaltis por 3 a 1. O rival na decisão é o CSA.

O jogo



A etapa inicial teve o CRB como protagonista. Com uma postura agressiva, o Galo tentava envolver a zaga do ASA e criou oportunidades para balançar a rede.

O grande problema do time vermelho era o goleiro rival. Deola estava inspirado e fez duas ótimas intervenções. A primeira foi com Diego Torres, que fez uma linda defesa. Na segunda, Magno Cruz encheu o pé o arqueiro salvou.

No segundo tempo o panorama era o mesmo. O CRB pressionava e aumentava o volume de jogo a cada minuto. Faltava calma ao time de Marcelo Cabo e a prova disso foram as chances perdidas pela dupla Diego Torres e Magno Cruz.

Na última oportunidade. Erik, um dos principais do Galo, soltou uma bomba e chacoalhou o travessão de Deola.

Pênaltis



Na marca da cal o CRB foi mais feliz. Em cinco cobranças, o Galo anotou três gols e o ASA anotou apenas um.

