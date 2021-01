Nos pênaltis Atlético-MG vence o Athletico-PR e conquista o título do Brasileiro Sub-20 O time paranaense venceu os mineiros no tempo normal, empatando o confronto, mas os meninos alvinegros foram mais eficientes nas penalidades máximas

O Atlético-MG se sagrou Campeão Brasileiro Sub-20 ao vencer o Athletico-PR por 5 a 4, nos pênaltis, depois de perder por 1 a 0 no tempo normal. A finalíssima da competição foi disputada na noite deste domingo ,24 de janeiro, no CAT do Caju, em Curitiba.

Na disputa de pênaltis, converteram para o Atlético: Pedro Henrique, Micael, Vinícius Nogueira, Luis Eduardo e Guilherme Santos. O goleiro Gabriel Delfim defendeu a terceira cobrança dos paranaenses, feita por Edu.

O Galinho venceu o primeiro jogo da decisão por 2 a 1, no domingo passado (17), no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Os gols foram de Júlio César e Iago Campos. O atacante Guilherme Santos foi o artilheiro do torneio, com 13 gols.

O Alvinegro foi o melhor time da primeira fase da competição, se classificando em primeiro lugar geral para as quartas de final, etapa em que eliminou o Palmeiras. Em seguida, passou pelo Corinthians na semifinal.

O Atlético-MG enfrentará o Vasco (Campeão da Copa do Brasil Sub-20) na decisão da Supercopa do Brasil Sub-20. O vencedor irá representar o Brasil na Libertadores Sub-20.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATHLETICO-PR 1 (4) x (5) 0 ATLÉTICO-MG

Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20

Etapa: Final (jogo de volta)

Data-Local: 24/01/2021-CT do Caju

Cidade: Curitiba (PR)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (AB PR)

Árbitro Assistente 1: Weber Felipe Silva (AB PR)

Árbitro Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (BAS PR)

Cartões amarelos: Micael, Giovani, Iago (Atlético-MG); Ramon, João Pedro, Raimar, Iago, Edu (Athletico-PR)

Cartões vermelhos: –

Gol: Rômulo Cardoso, aos 40′ – 2ºT-(1-0)

Gols na disputa de pênaltis: Pedro Henrique, Micael, Vinícius Nogueira, Luis Eduardo e Guilherme Santos (Atlético-MG); Rômulo Cardoso, Iago, Kawan e Luan Patrick.(Athletico-PR)

Athletico-PR ( Técnico: Rafael Guanaes)

Leonardo Linck; Luca Caio (Iago), Edu, Luan Patrick, Raimar (João Victor), Kawan, Ramon (Dudu), João Pedro (Rômulo Cardoso), Jajá, Julimar e Vinícius Mingotti (Paulo Victor).

Atlético-MG (Marcos Valadares)

Gabriel Delfim; Talison, Hiago Ribeiro, Micael, Kevin (Vinícius Nogueira), Iago, Wesley (Luis Eduardo), Giovani (Pedro Henrique), Júlio César (Rubens), Echaporã (Gabriel Santos) e Guilherme Santos.

Confira a campanha do CAMPEÃO:

Primeira fase

1ª rodada – 23/09 – Botafogo 3 x 3 Atlético-MG – CEFAT

2ª rodada – 27/09 – Atlético-MG 1 x 1 Corinthians – SESC Venda Nova

3ª rodada – 01/10 – Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Nivaldo Pereira

4ª rodada – 04/10 – Atlético-MG 1 x 1 Ceará – SESC Venda Nova

5ª rodada – 10/10 – Sport 0 x 1 Atlético-MG – Arena Pernambuco

6ª rodada – 15/10 – Atlético-MG 4 x 1 Grêmio – SESC Venda Nova

7ª rodada – 18/10 – Athletico-PR 2 x 0 Atlético-MG – CT do Caju

8ª rodada – 25/10 – Atlético-MG 2 x 0 Chapecoense – SESC Venda Nova

9ª rodada – 3110 – América-MG 0 x 1 Atlético-MG – SESC Venda Nova

10ª rodada – 04/11 – Atlético-MG 5 x 1 Vitória – SESC Venda Nova

11ª rodada – 08/11 – Palmeiras 1 x 4 Atlético-MG – Allianz Parque

12ª rodada – 16/11 – Atlético-MG 1 x 0 Santos – SESC Venda Nova

13ª rodada – 21/11 – Bahia 1 x 0 Atlético-MG – Centro Esportivo Praia do Forte

14ª rodada – 26/11 – Atlético-MG 2 x 1 Flamengo – SESC Venda Nova

15ª rodada – 30/11 – Atlético-MG 4 x 3 Goiás – SESC Venda Nova

16ª rodada – 03/12 – Internacional 1 x 2 Atlético-MG – Morada dos Quero-Queros

17ª rodada – 07/12 – Atlético-MG 1 x 1 Fluminense – SESC Venda Nova

18ª rodada – 13/12 – São Paulo 2 x 0 Atlético-MG – CT de Cotia

19ª rodada – 20/12 – Atlético-MG 3 x 0 Cruzeiro – SESC Venda Nova

Quartas de final

29/122020 – Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG – Allianz Parque

03/01/2021 – Atlético-MG 1 x 0 Palmeiras – SESC Venda Nova

Semifinal

07/01/2021 – Corinthians 1 x 1 Atlético-MG – Parque São Jorge

11/01/2021 – Atlético-MG 1 (5) x (4) 1 – SESC Venda Nova

Final

17/01/2021 – Atlético-MG 2 x 1 Athletico-PR

24/01/2021 – Athletico-PR 1 x 0 Atlético-MG

(13 Vitórias, 8 Empates, 4 Derrotas, 41 Gols a favor e 24 Gols contra)

