“Nós fomos muito felizes”, afirma Rose Miriam sobre relação com Gugu

A briga judicial entre a família de Gugu e Rose Miriam di Matteo pela herança do apresentador já dura semanas e parece ainda estar longe de um fim. A viúva gravou um vídeo com exclusividade para o Fantástico, falando sobre a relação que tinha com Gugu.

Veja também:

Thiago Salvatico, companheiro de Gugu, esteve no velório do apresentador

Justiça cassa o direito à pensão de Rose Miriam di Matteo

“Eu e o Gugu nós nos conhecemos ainda muito jovens, lá na década de 80. Depois eu fui fazer minha faculdade de medicina. Depois nos anos 2000, nos reencontramos para constituir família. Vivemos muito felizes os últimos anos nos Estados Unidos”, disse.

“As pessoas que disserem que a gente não era família, estão cometendo um grave erro. Nós fomos muito felizes, durante esses 20 anos”, completou. Rose ainda agradeceu ao apoio de quem está do seu lado. “Quero agradecer as pessoas que estão me apoiando nas últimas semanas”.

O objetivo de Rose é provar que tinha uma relação amorosa com Gugu. Recentemente, de acordo com informações da colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a médica afirmou estar disposta a despachar uma caixa com fotos, vídeos, cartas e bilhetes do apresentador a ela.

Apesar da afirmação de Rose Miriam sobre a relação com o apresentador, há alguns dias, dona Maria do Céu, mãe de Gugu, também em conteúdo produzido pelo Fantástico, disse que a médica e o filho “nunca tiveram nada”.