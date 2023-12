Nos EUA, Zelensky encontra ‘muro’ republicano contra ajudas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2023 - 20:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 12 DEZ (ANSA) – Por Claudio Salvalaggio – “É uma questão de vida ou morte para a Ucrânia, e o tempo é crucial”: esta foi a mensagem que Volodymr Zelensky levou primeiro ao Congresso americano e depois à Casa Branca para apoiar o pacote de novos auxílios americanos em sua terceira visita a Washington desde o início da invasão russa.

Uma visita muito diferente daquela ao Capitólio há um ano, quando foi recebido como um herói, convidado a falar para ambas as Casas e “premiado” com outros US$ 50 bilhões em ajuda.

Nesta terça-feira (12), Zelensky foi recebido sem alarde e não fez nenhuma declaração no Capitólio nem para a multidão de repórteres que o cercavam, reservando suas palavras para a coletiva de imprensa com Joe Biden após a reunião no Salão Oval.

O presidente ucraniano percebeu que a salvação da Ucrânia passa pelos Estados Unidos, mas encontrou uma parede de resistência entre os republicanos, determinados a condicionar sua aprovação aos novos fundos (mais de 60 bilhões após os 111 bilhões já concedidos) a dois pontos inegociáveis: um aperto na proteção da fronteira com o México, reforçando as medidas anti-imigração com expulsões rápidas e critérios mais rigorosos para asilo (aos quais os democratas se opõem) e ter esclarecimentos sobre qual seria a estratégia final, o “end-game”, usando as palavras do líder republicano Mike Johnson.

Evocando a herança do desafio contra Moscou, o líder ucraniano argumentou que ajudar Kiev a lutar está no interesse nacional americano e é uma maneira de fortalecer o leste europeu contra a agressão russa.

“Ainda conto com vocês”, disse, alertando que “quando o mundo livre hesita, as ditaduras comemoram” e que os atrasos na ajuda favorecem o Kremlin. Que, entretanto, já afirmou estar certo de que nada sairá da reunião que possa “mudar a situação no campo de batalha”.

Os líderes republicanos no Senado e na Câmara foram inflexíveis, embora tenham deixado claro que não se trata de uma questão pessoal e que permanecem ao seu lado: “A prioridade da segurança nacional é defender a fronteira dos EUA”, concordaram, surfando nas pesquisas de opinião após as ondas migratórias recordes.

Agora a bola está com a Casa Branca e o Senado, explicou Johnson, lembrando que a Câmara já aprovou uma lei de imigração, que os democratas não votaram por ser muito draconiana. Uma reviravolta é impossível até o final do ano, quando os fundos disponíveis se esgotarão: em breve, o Congresso entrará em recesso por três semanas. O assunto será retomado no início de 2024, a menos que Joe Biden decida financiar provisoriamente Kiev às custas do exército dos EUA.

Enquanto isso, os líderes americanos e ucranianos estão elaborando uma nova estratégia para 2024, após as esperanças de uma contraofensiva não se concretizarem, como admitiu o secretário do Conselho Nacional de Segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov, em entrevista à BBC, no dia de um ataque cibernético russo que derrubou as conexões de internet do país.

No entanto, há divergências entre os aliados: os americanos estão pressionando por uma estratégia conservadora que se concentra na manutenção do território atual da Ucrânia, cavando trincheiras e acumulando suprimentos e forças ao longo do ano, além de desenvolver sua capacidade de produzir armas.

Os ucranianos, por outro lado, gostariam de atacar, tanto no terreno quanto com bombardeios de longo alcance, continuando a mirar na Crimeia, na esperança de chamar novamente a atenção de um mundo cada vez mais distraído com a guerra em Gaza.

De todo modo, alertam os estrategistas americanos, sem uma mudança de estratégia, 2024 pode se assemelhar a 1916, o ano mais mortal da Primeira Guerra Mundial. (ANSA).

