Nos EUA, Yellow tem prejuízo e decepciona em receita no segundo trimestre

A empresa de caminhões Yellow, que entrou com pedido de recuperação judicial nesta semana, teve prejuízo de US$ 14,7 milhões no segundo trimestre, em comparação com um lucro de US$ 60 milhões em igual trimestre do ano anterior.

A receita operacional do trimestre foi de US$ 1,13 bilhão, abaixo dos US$ 1,42 bilhão do ano passado e aquém das previsões de analistas da FactSet, de US$ 1,3 bilhão. Por ação, a perda foi de US$ 0,28, em comparação com o lucro de US$ 1,17 por ação no trimestre do ano anterior.

Segundo balanço divulgado hoje, os negócios da Yellow nos mercados de frete se deterioraram no período, enquanto o caixa da empresa de caminhões secou e seu passivo aumentou antes de seu pedido judicial.

Já as reservas de caixa da Yellow em seu balanço diminuíram de US$ 235,1 milhões para US$ 112,8 milhões no trimestre, na comparação anual.

