Nos EUA, Yellen pressiona Congresso para aprovar projeto que evita shutdown até março

Estadão Conteúdo
17/01/2024 - 15:46

A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, utilizou um discurso que fez nesta quarta-feira, 17, durante a Conferência dos Prefeitos dos Estados Unidos para “fazer um apelo” ao Congresso e pedir que contribuam com a aprovação do projeto de lei temporária que posterga a paralisação do governo (shutdown) até março.

“Não financiar o governo até o prazo desta sexta-feira prejudicaria as famílias americanas e as pequenas empresas em todo o país”, afirmou ela, ao destacar que está “encorajada” que democratas e republicanos parecem focados em resolver a situação antes desta sexta-feira, o prazo limite.

