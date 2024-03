Nos EUA, USDA deve elevar projeção de estoque para soja e reduzir para milho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/03/2024 - 9:35 Para compartilhar:

São Paulo, 6 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) deve elevar na próxima sexta-feira (8) sua estimativa para estoques domésticos de soja ao fim da temporada 2023/24. De acordo com analistas consultados pelo The Wall Street Journal, as reservas de soja devem ser estimadas em 319 milhões de bushels (8,68 milhões de toneladas), em comparação a 315 milhões de bushels (8,57 milhões de toneladas) projetados no relatório de oferta e demanda de fevereiro.

A projeção do USDA para os estoques de milho deve ser reduzida de 2,172 bilhões para 2,141 bilhões de bushels (55,17 milhões para 54,38 milhões de toneladas), segundo os analistas. Já a estimativa para as reservas de trigo deve ser mantida em 658 milhões de bushels (17,91 milhões de toneladas).

Os analistas acreditam que o USDA vai cortar sua previsão para estoques mundiais de soja em 2023/24 de 116 milhões para 114,5 milhões de toneladas. Quanto ao milho, a expectativa é de que as reservas globais sejam reduzidas de 322,1 milhões para 320,7 milhões de toneladas. A projeção para os estoques mundiais de trigo deve passar de 259,4 milhões para 259,1 milhões de toneladas, disseram os analistas.

Brasil e Argentina

O mercado também prevê cortes nas estimativas do USDA para as safras de soja e milho do Brasil em 2023/24. A produção de soja no País deve ser reduzida de 156 milhões para 152,5 milhões de toneladas, segundo os analistas. Quanto ao milho, a projeção deve ser cortada de 124 milhões para 122,4 milhões de toneladas.

Os analistas acreditam que a estimativa para a safra de soja na Argentina será elevada de 50 milhões para 50,2 milhões de toneladas. Já a produção de milho deve ser mantida em 55 milhões de toneladas. (Com informações da Dow Jones Newswires).

