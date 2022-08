Nos EUA, Tyson Foods demite presidente após queda nas margens operacionais

admin3 30/08/2022 - 8:45 Compartilhe

Nova York, 30 – A processadora de carnes Tyson Foods, dos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira (29) à Comissão de Valores Mobiliários do país a demissão do presidente da empresa, Chris Langholz, na última sexta-feira. Langholz ingressou na Tyson Foods em 2019 e era responsável pela estratégia geral de crescimento internacional da companhia. A margem operacional da empresa para negócios internacionais, área em que os executivos tinham expectativa de crescimento, caiu para 8,9% nos primeiros nove meses do ano, ante 9,6% no ano anterior. A Tyson e Langholz não responderam aos pedidos de comentários. Antes de entrar na Tyson, Langholz ocupou o cargo de presidente da Unidade de Proteína Ásia-Pacífico e Internacional da Cargill.Fonte: Dow Jones Newswires.