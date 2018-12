Nos EUA, Tom Hanks vai a lanchonete e paga a refeição de todos os clientes

O ator norte-americano Tom Hanks foi a uma loja da rede de lanchonetes In-N-Out Burger, nos Estados Unidos, e praticou um ato de generosidade. De acordo com informações da CBS Los Angeles, Hanks arcou com as despesas de almoço de todas as pessoas que estavam no local.

Saudado pelos presentes ao chegar para fazer uma refeição, o premiado ator tirou selfies com os clientes do restaurante e também com a equipe de funcionários. Não demorou para que as fotos viralizassem nas redes sociais, rendendo elogios à generosidade do astro de filmes como “Forrest Gump” e “Apollo 13”.