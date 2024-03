Nos EUA, Starbucks e sindicato vão retomar negociações presenciais no fim de abril

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2024 - 19:54 Para compartilhar:

A Starbucks e o sindicato Workers United, que representa centenas de lojas da rede nos Estados Unidos, vão retomar negociações presenciais no fim de abril, de acordo com a companhia e o sindicato.

A Starbucks disse que pretende ratificar acordos coletivos para cada loja sindicalizada e resolver o litígio entre as partes. Já o Workers United disse que vai submeter propostas para melhorar as condições em todas as lojas sindicalizadas.

No mês passado, o sindicato representava cerca de 400 das mais de 9.700 lojas próprias da Starbucks nos EUA, segundo o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas.

