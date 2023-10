Nos EUA, Republic First deve receber US$ 35 milhões em tentativa de levantar capital

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2023 - 18:13 Para compartilhar:

O Republic First Bancorp deverá receber uma infusão de US$ 35 milhões de um grupo de investidores, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. O banco está em negociações para levantar outros US$ 40 milhões a US$ 65 milhões de investidores adicionais.

A Republic First, que opera filiais na Pensilvânia, Nova Jersey e Nova York, anunciou um aumento de capital planejado no final de setembro, visando um investimento de pelo menos US$ 35 milhões por parte do grupo Norcross-Braca, composto por grandes investidores do banco.

O banco brigou com os investidores da Norcross durante meses, até que chegaram a um acordo. George Norcross, um dos acionistas, é executivo de seguros e corretor de energia em Nova Jersey.

Gregory Braca, outro investidor, é o ex-presidente-executivo do TD Bank NA, a unidade norte-americana do Toronto-Dominion Bank do Canadá.

O grupo Norcross-Braca deverá obter dois assentos no conselho da Republic, e Gregory e George podem ser os indicados. Fonte: Dow Jones Newswires

