Nos EUA, regulador acusa Apple de violar patentes e empresa deve suspender vendas de smartwatch

A Apple deve interromper as vendas de seu smartwatch nos próximos dias, enquanto a empresa se prepara para cumprir uma proibição de importação nos Estados Unidos sobre um sensor de oxigênio no sangue em algumas versões do dispositivo.

A Comissão de Comércio Internacional dos EUA concluiu que a Apple violou patentes na maioria dos novos modelos do Apple Watch desde 2020.

A Apple disse que está interrompendo as vendas de relógios para tomar medidas preventivas caso a decisão seja mantida.

A proibição incluiria o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2, disse a empresa.

O caso gira em torno da empresa de tecnologia médica Masimo, que alegou em uma denúncia de 2021 que a Apple violou suas patentes relacionadas à medição dos níveis de oxigênio no sangue.

A Apple incluiu um sensor, chamado oxímetro de pulso, desenvolvido pela Masimo, na maioria dos novos modelos do Apple Watch desde 2020. Fonte: Dow Jones Newswires

