Nos EUA, promotores pedem sentença de 3 anos de prisão para fundador da Binance

Changpeng Zhao, fundador da exchange de criptomoedas Binance, deveria cumprir uma sentença de três anos de prisão dada a gravidade de seus crimes, disseram promotores dos EUA na noite da terça-feira, 23.

Zhao deixou o cargo de CEO da Binance em novembro. Ele se declarou culpado de violar os requisitos de combate à lavagem de dinheiro dos EUA, um crime que normalmente envolve sentenças de até 18 meses de prisão.

A empresa também concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões.

No entanto, os promotores do Departamento de Justiça disseram em um processo judicial na terça-feira que ele merecia uma sentença mais alta, pois “o escopo e as ramificações da má conduta de Zhao eram enormes”. Fonte: Dow Jones Newswires.