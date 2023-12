Nos EUA, preços do suco de laranja no varejo caem pela primeira vez desde março

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 9:01 Para compartilhar:

São Paulo, 18 – Os preços de suco de laranja no varejo dos Estados Unidos caíram pela primeira vez desde março, de acordo com dados da Nielsen. O preço atingiu US$ 9,23 por galão nas quatro semanas encerradas em 2 de dezembro, queda de 0,43% ante os US$ 9,27 por galão das quatro semanas imediatamente anteriores. Na comparação com o período correspondente do ano passado, no entanto, os preços estão 9,6% mais altos. Os preços vinham subindo com a queda de produção de laranjas na Flórida. A estimativa mais recente do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) é de uma colheita de 20,5 milhões de caixas no Estado, alta de quase 30% ante a temporada anterior, mas queda de mais de 50% em relação a dois anos atrás. (Com informações da Dow Jones Newswires).

