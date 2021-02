Nos EUA, policiais são suspensos após algemarem e espirrarem spray de pimenta em menina de 9 anos

A Polícia de Rochester, em Nova York (Estados Unidos), suspendeu nesta segunda-feira (1º) os policiais filmados algemando e jogando spray de pimenta em uma menina de 9 anos. No total, nove oficiais supervisores atenderam a uma ocorrência de “problemas familiares” na sexta-feira (29). As informações são do jornal USA Today.

As imagens gravadas pelas câmeras que os próprios policiais levavam no uniforme foram divulgadas no domingo (31). A polícia justificou a ação alegando que a menina, que não teve a identidade revelada, sofria de uma grave emergência de saúde mental, com ameaças de matar a mãe e cometer suicídio.

Os agentes que foram acionados na sexta-feira algemaram a criança e, quando não conseguiram colocá-la na viatura, usaram spray de pimenta. Eles afirmaram que precisaram agir desta maneira para garantir a segurança da menina.

A prefeita de Rochester, a afro-americana Lovely Warren, condenou o uso da força contra as crianças e prometeu uma investigação interna sobre as práticas dos policiais da cidade. “Tenho um filho de 10 anos. Ela é uma criança, um bebê. Como mãe, este vídeo não é algo que você queira assistir”, afirmou no domingo.

* Com informações da AFP

