Nos EUA, PCE avança 0,3% em janeiro ante dezembro e taxa anual desacelera a 2,4%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/02/2024 - 10:52 Para compartilhar:

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA avançou 0,3% em janeiro ante dezembro, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 29, pelo Departamento do Comércio do país. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,4% no mesmo período. Ambas as variações vieram em linha com as previsões de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação anual, o PCE subiu 2,4% em janeiro, perdendo força ante o acréscimo de 2,6% visto em dezembro, enquanto o núcleo avançou 2,8%, desacelerando ante o aumento de 2,9% do mês anterior. Também neste caso, os resultados de janeiro confirmaram as previsões da FactSet.

O PCE é a medida preferida de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias