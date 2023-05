Nos EUA, PacWest reduz dividendo devido a incertezas; ação salta no pré-mercado de NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2023 - 10:47 Compartilhe

O PacWest Bancorp, banco regional norte-americano que na semana passada esteve no centro de novas tensões no setor bancário dos EUA, declarou que irá pagar dividendo trimestral de US$ 0,01 por ação ordinária, valor bem menor do que a média recente de US$ 0,25 por ação.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, 5, o CEO do PacWest, Paul Taylor, atribuiu a redução no dividendo à “incerteza econômica atual, recente volatilidade no setor bancário e possíveis mudanças nos requisitos de capital regulatório”.

No período da manhã desta segunda-feira, o PacWest lidera ações de bancos regionais no pré-mercado de Nova York, com um salto de 32% por volta das 10h25 (de Brasília).

