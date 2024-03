Nos EUA, otimismo com IA e Nvidia turbina mercado de opções

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/03/2024 - 15:40 Para compartilhar:

O comércio de inteligência artificial está dominando o mercado de opções. Os traders estão duplicando a aposta e elevando a atividade no mercado de opções de ações para os níveis mais elevados da história.

As negociações de opções vinculadas a ações de semicondutores representaram 42% da atividade atrelada a empresas do S&P 500 em fevereiro, segundo o Goldman Sachs. Isso inclui ações como Nvidia, Advanced Micro Devices e Micron Technology. As negociações intensas continuaram nas últimas semanas, antes da tão aguardada conferência de tecnologia da Nvidia.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, fará uma palestra na segunda-feira e investidores vão olhar de perto, em busca de pistas sobre novos produtos e a demanda dos clientes. Também, no final da semana, a Micron reporta lucros do último trimestre.

Em meio a tudo isso, os traders estão prevendo grandes oscilações futuras para algumas dessas empresas, após um período já vertiginoso. Uma medida da volatilidade esperada ligada ao Super Micro Computer e Advanced Micro Devices está perto dos níveis mais altos registrados no ano passado, mostram os dados da Cboe Global Markets.

A negociação de opções ultrapassou a do mercado de ações pela primeira vez desde 2021, de acordo com o Goldman Sachs. Isso se baseia no valor nocional, uma medida de quanto valem as ações subjacentes aos contratos de opções, um valor que flutua com os movimentos diários das ações.

A atividade de opções ressalta o intenso FOMO, ou medo de perder, que sustentou a recente alta nas ações. A Nvidia disparou mais de 70% este ano, enquanto a Super Micro Computer subiu cerca de 300% e deve se juntar ao S&P 500. Muitos traders estão se posicionando para que o impulso continue.

