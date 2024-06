Nos EUA, NYSE soluciona problema técnico que chegou a paralisar negociações de alguns papéis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 14:21 Para compartilhar:

Um problema técnico que havia paralisado algumas ações em Nova York foi solucionado, informou a New York Stock Exchange (NYSE) em comunicado no período da tarde desta segunda-feira, 3. O papel da Berkshire Hathaway exibia alta de 0,07% por volta das 13h40 (de Brasília), depois de chegar a apresentar tombo de 99% por conta do erro mais cedo.

Segundo a NYSE, houve complicações na precificação do dispositivo que limita oscilações exageradas para cima ou para baixo, conhecido como “Limit Up Limit Down Band”.

Todas as ações afetadas foram reabertas e os sistemas estão operando corretamente, de acordo com a nota.