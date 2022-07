Nos EUA, Nasdaq faz desdobramento de ações de três por uma

A bolsa eletrônica Nasdaq informou nesta quarta-feira (20) que seu Conselho aprovou um desdobramento de ações de três para uma na forma de dividendos. A operadora da bolsa de valores disse que em junho os acionistas da empresa e a Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à CVM no Brasil) aprovaram a proposta de alteração, para aumentar as ações ordinárias da Nasdaq.







A data final para o pagamento do dividendo em ações é 12 de agosto com distribuição para as novas ações marcada para 26 de agosto. As negociações começarão em uma base ajustada em 29 de agosto.

O Conselho também declarou um dividendo trimestral regular de 20 centavos por ação, que é ajustado pelo desdobramento, economicamente equivalente ao dividendo trimestral antecipado de 60 centavos por ação. Fonte: Dow Jones Newswires.