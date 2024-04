Nos EUA, montadoras relatam aumento nas vendas de veículos em março

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 17:56 Para compartilhar:

As montadoras de veículos relataram aumento nas vendas nos EUA em março e no primeiro trimestre de 2024, à medida que os preços continuam a superar máximas históricas dos últimos anos.

A Toyota registrou crescimento de vendas de 21% no período de janeiro a março, enquanto a Honda teve ganho de 17%. Ambas as empresas afirmaram que a procura por híbridos gás-elétricos impulsionou os resultados, à medida que os compradores de automóveis americanos continuam buscando modelos com baixo consumo de combustível.

Enquanto isso, as vendas da General Motors caíram 1,5%, prejudicadas por uma queda nas vendas de veículos elétricos, principalmente atribuíveis à descontinuação de seu VÊ Chevrolet Bolt.

Outras montadoras ainda não divulgaram resultados, incluindo a Ford, que deve divulgar suas vendas de março nos EUA na quarta-feira.

No geral, a empresa de pesquisa J.D. Power projetou que as vendas nos EUA aumentariam cerca de 12% em março, impulsionadas em parte por uma redução nos preços que os consumidores praticavam durante a escassez de veículos no período da pandemia.

O preço médio pago por um veículo novo em março caiu 3,6% em relação ao ano anterior, para US$ 44.186, disse a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias