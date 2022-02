Nos EUA, Meta anuncia que Peter Thiel deixará Conselho da empresa

A Meta Platforms, controladora do Facebook, anunciou que o empresário Peter A. Thiel deixará o Conselho de Diretores da empresa após a reunião anual de acionistas, que costuma ocorrer em maio. Um dos fundadores da PayPal, o investidor ocupava a posição desde 2005 e decidiu não concorrer à reeleição.

Em comunicado, o CEO da companhia, Mark Zuckerberg, agradeceu Thiel pela atuação no Conselho. “Peter tem sido um membro valioso de nosso Conselho e sou profundamente grato por tudo que ele fez por nossa empresa – desde acreditar em nós quando poucos acreditariam, até me ensinar tantas lições sobre negócios, economia e o mundo”, disse. Thiel, por sua vez, expressou confiança no futuro da Meta e elogiou Zuckerberg.

Segundo relatos da imprensa americana, Thiel se dedicará aos esforços para eleger candidatos republicanos na campanha pelas eleições de meio mandato nos Estados Unidos, que ocorrem em novembro. O empresário é um dos principais apoiadores do ex-presidente Donald Trump.

A notícia vem em um momento em que a Meta enfrenta incertezas em relação a regulação de dados. Nesta segunda-feira, a empresa disse que novas regulamentações na União Europeia podem levá-la a deixar de oferecer serviços no bloco, entre eles Facebook e Instagram.

Em meio a isso, a ação da Meta recuava 1,92% no pré-mercado da Nasdaq, por volta das 8h07 (de Brasília). Com informações da Dow Jones Newswires.

Saiba mais