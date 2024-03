Nos EUA, leilão de US$ 56 bilhões em T-notes de 3 anos tem juro máximo de 4,256%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/03/2024 - 14:51 Para compartilhar:

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que leiloou nesta segunda-feira US$ 56 bilhões em T-notes de 3 anos, com rendimento máximo de 4,256% – abaixo da média recente de 4,478%, de acordo com o BMO. A taxa bid-to-cover, um indicativo da demanda, ficou em 2,60 vezes, levemente abaixo da média recente, de 2,61 vezes.

As ofertas indiretas, que representam a demanda externa, ficaram com 70% do montante ofertado (ante 60,3% da média recente calculada pelo BMO), e as ofertas diretas, com 15,6% (ante 20% da média recente).

Já os dealers ficaram com 14,4% do montante ofertado (ante média recente de 19,7%).

