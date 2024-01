Nos EUA, Justiça barra acordo da JetBlue para compra da Spirit Airlines por risco concorrencial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 16:56 Para compartilhar:

Um juiz federal dos EUA determinou o bloqueio, nesta terça-feira, 16, da proposta da JetBlue Airways de aquisição da Spirit Airlines, em linha com a avaliação do Departamento de Justiça de que o acordo de US$ 3,8 bilhões tiraria do mercado um concorrente importante aos viajantes preocupados com os preços.

O Departamento de Justiça disse que a compra da Spirit pela JetBlue eliminaria uma companhia aérea de custo ultrabaixo que beneficia os viajantes e pressiona outras companhias aéreas a manterem as tarifas baixas.

Remover a Spirit como rival daria liberdade à JetBlue para aumentar os preços em até 30%, disse o governo. A JetBlue é a sexta maior companhia aérea dos EUA e a Spirit ocupa a sétima.

O juiz William Young concordou que o acordo proposto diminuiria substancialmente a concorrência. “A Spirit é uma companhia aérea pequena. Mas há quem a ame. Para os clientes fiéis da Spirit, esta é para vocês”, escreveu o magistrado em sua decisão. Fonte: Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias