O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, subiu de -32,9 em janeiro para -5,8 em fevereiro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 15, pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Nova York.





O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a -20,3 neste mês.

