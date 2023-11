Nos EUA, Ford estima que perdeu US$ 1,7 bilhão de lucro em 2023 por causa da greve do UAW

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2023 - 10:36 Para compartilhar:

A Ford estima que perdeu US$ 1,7 bilhão de lucro em 2023 por causa da greve do sindicato norte-americano de trabalhadores de montadoras, o United Auto Workers (UAW). A empresa automobilística calcula ainda que o acordo trabalhista fechado com a UAW custará US$ 8,8 bilhões à Ford até o fim da vigência do contrato.

A montadora anunciou as projeções no período da manhã desta quinta-feira, em comunicado à imprensa, que fornece o guidance para os resultados operacionais de 2023.

Na divulgação do balanço do terceiro trimestre, a empresa retirou sua previsão anterior de lucro ajustado entre US$ 11 bilhões e US$ 12 bilhões e optou por não informar nova estimativa, já que as partes ainda não tinham ratificado o acordo trabalhista.

A fabricante de carros agora espera um EBIT entre US$ 10 bilhões e US$ 10,5 bilhões para este ano.

“Isso incluiria US$ 1,7 bilhão em lucros perdidos relacionados com a greve – sendo US$ 1,6 bilhão do quarto trimestre – devido a interrupções na produção de caminhões e SUVs e, com isso, as vendas de veículos por atacado cerca de 100 mil unidades abaixo do planejado”, comunicou a Ford.

