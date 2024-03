Nos EUA, Fed e OCC aplicam multa contra JPMorgan Chase por práticas inadequadas de mercado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/03/2024 - 12:45 Para compartilhar:

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e o Escritório do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 14, a aplicação de multas no total de US$ 348,2 milhões contra o JPMorgan Chase.

Segundo comunicado, a punição é resultado de um programa inadequado do banco para monitorar má conduta de mercado nas negociações financeiras da própria instituição e de clientes.

A ação determina que o JPMorgan revise e corrija as práticas inapropriadas de monitoramento, que ocorreram entre 2014 e 2023.

A multa aplicada pelo Fed será de US$ 98,2 milhões e do OCC, de US$ 250 milhões.

Às 12h33 (de Brasília), a ação do JPMorgan caía 1,35% em Nova York.

