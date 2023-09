Nos EUA, FDIC inicia venda de US$ 33 bi em empréstimos comerciais do Signature Bank

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 16:48 Compartilhe

A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) anunciou nos Estados Unidos o começo do processo de venda de aproximadamente US$ 33 bilhões em empréstimos imobiliários comerciais retidos no Signature Bank, banco que quebrou no início deste ano.

A campanha deve ocorrer nos próximos três meses e as transações devem ser concluídas até o final de 2023, sob supervisão da Newmark & Company Real Estate.

“Durante a comercialização, a FDIC e a Newmark entraram em contato com potenciais licitantes sobre o processo de qualificação”, relatou a agência, em nota.

Segundo a FDIC, a maior parte das propriedades são localizadas na cidade de Nova York, com uma grande porção (US$ 15 bilhões) seguradas por residências multifamiliares com aluguéis estabilizados ou controlados.

Os empréstimos com renda estabilizada ou controlada serão colocados em uma ou mais joint ventures, com participação majoritária da FDIC no capital.

Os acordos operacionais também fornecerão “certos requisitos que facilitam a preservação financeira e física destes empréstimos e garantias subjacentes”, informou a agência.

