Nos EUA, Elon Musk vende mais US$ 906,5 milhões em ações da Tesla

O CEO da Tesla, Elon Musk, vendeu mais cerca de 934 mil ações da companhia nesta segunda-feira, 13, para um total de US$ 906,5 milhões, de acordo com registros na Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA). O último lote leva suas vendas totais para cerca de US$ 11,76 bilhões desde 8 de novembro, um dia depois de uma pesquisa que fez no Twitter, em que seguidores votaram para Musk vender uma participação de 10% da Tesla. Em 9 de dezembro, ele possuía 17,16% do capital da empresa, de acordo com a FactSet Research.

As vendas desta segunda-feira estão relacionadas ao plano traçado de Musk de exercer as opções de ações da administração em vencimento. Musk não teria que exercer essas opções em 2021, e poderia ter esperado até meados de 2022. Se as ações da Tesla continuarem subindo, o exercício precoce acabará sendo uma estratégia de minimização de impostos.

A principal razão para essa conclusão é a diferença de tributação para ganhos de capital de longo prazo e para rendimentos regulares. Os ganhos de capital são geralmente tributados a uma alíquota mais baixa do que a renda regular. As opções de ações da administração são tributadas como receita normal quando são exercidas. A receita auferida é a diferença entre o preço atual da ação e o preço embutido na opção, multiplicada, é claro, pelo número de opções exercidas.

Às 9h39 (de Brasília), a ação da Tesla recuava 1,35% no pré-mercado das bolsas de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.

