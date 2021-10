Nos EUA, Eder Jofre volta ao ringue no qual foi campeão mundial pela primeira vez

Eder Jofre visitou, na noite de terça-feira, o Grand Olympic Auditorium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde conquistou o título mundial em 1960 ao derrotar o mexicano Eloy Sanchez, por nocaute, no sexto assalto. O ex-campeão mundial também visitou o ginásio Staples Center e posou para foto ao lado da estátua de Oscar De La Hoya.

Eder está nos Estados Unidos desde a semana passada, onde está sendo homenageado e teve seu nome colocado no Hall da Fama do boxe da Costa Oeste dos Estados Unidos. Acompanhado de seus filhos, Andrea e Marcel, e do genro Antonio Oliveira, o maior peso galo da história, de 85 anos, foi um dos homenageados em um hotel, em Los Angeles.

O Galo de Ouro, que já é integrante também do Hall da Fama de Canastota desde 1992, se juntou a nomes importantes como Muhammad Ali, Joe Louis, Rocky Marciano, George Foreman, Sugar Ray Leonard e muitos outros.

Eder Jofre foi campeão dos galos de 1960 a 1965, além de ostentar o cinturão dos pesos penas de 1973 a 1974.

