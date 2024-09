Nos EUA, DoE reduz previsões para preços do petróleo Brent e WTI, ante demanda global fraca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/09/2024 - 13:50 Para compartilhar:

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos reduziu a previsão para o preço médio do barril do petróleo Brent em 2024 (de US$ 84,44 para US$ 82,80) e em 2025 (de US$ 85,71 para US$ 84,09). As projeções aparecem no relatório Perspectiva de Energia no Curto Prazo (Steo, na sigla em inglês) de setembro, divulgado nesta terça-feira, 10.

O DoE também alterou a projeção para o WTI este ano (de US$ 80,21 para US$ 78,80) e para o próximo (de US$ 81,21 para US$ 79,63).

No relatório, o órgão projeta que a falta de demanda global, especialmente na China, deve causar a queda nos preços da commodity. No entanto, é esperado que os preços médios fiquem acima de US$ 80 por barril neste mês, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciar que estenderá os cortes na produção do óleo.