Nos EUA, DoE prevê preço do Brent em US$ 98 por barril no 4º trimestre

A Administração de Informações de Energia (EIA, na sigla em inglês) do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos prevê que o preço do Brent chegará em US$ 98 por barril no quarto trimestre de 2022 e em US$ 97 o barril 2023.







Em relatório, o DoE destaca que a possibilidade de interrupções no fornecimento de petróleo e o crescimento da produção de óleo bruto mais lento do que o esperado continua a criar o potencial para preços mais altos, enquanto a possibilidade de crescimento econômico mais lento do que o previsto cria o potencial para preços mais baixos.

Com relação à produção de óleo nos EUA, a previsão do DoE é de 11,8 milhões de barris por dia (b/d) em 2022 e 12,6 milhões de b/d em 2023, o que estabeleceria um recorde para a maior produção de petróleo bruto dos EUA durante um ano. O recorde atual é de 12,3 milhões de b/d, de 2019.

Já do lado do consumo, a expectativa é que o consumo global aumentará em média 2,1 milhões de b/d em 2022 e uma média de 2,0 milhões de b/d em 2023.

“Como resultado dos altos preços do gás natural globalmente, aumentamos nossa previsão de consumo de petróleo no quarto trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023, pois os fornecedores de eletricidade, principalmente na Europa, podem mudar para geração baseada em petróleo”, ressalta o documento.