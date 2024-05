Nos EUA, DoE mantém projeção média do barril do Brent em 2024, mas rebaixa para 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 15:26 Para compartilhar:

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos manteve projeção de que o barril do Brent deve oscilar em torno de US$ 90 em 2024, mas rebaixou levemente as perspectivas para 2025. A informação está em seu relatório sobre a Perspectiva de Energia no Curto Prazo (STEO, na sigla em inglês) de maio, divulgado nesta terça-feira, 7.

Em abril, a expectativa era de que o Brent fosse negociado em US$ 86,98 o barril em 2025, projeção rebaixada para US$ 85,38 neste mês.

“Esperamos que os cortes voluntários da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) e os riscos geopolíticos continuem apoiando os preços em 2024, antes da produção de petróleo voltar a acelerar”, prevê o relatório.

O DoE estima que a reversão gradual dos cortes da Opep+ deve aumentar a produção em 500 mil barris por dia (bpd) do primeiro semestre para o segundo semestre de 2024, com aumento adicional de 500 mil bpd em 2025.