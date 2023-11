Nos EUA, DoE adia divulgação de dados semanais de estoques de petróleo para o dia 15

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 14:15 Para compartilhar:

O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira, 6, que adiará a divulgação do relatório semanal de petróleo, que inclui números de estoques, demanda e produção. Agendados para a próxima quarta-feira, dia 8, os indicadores serão revelados em 15 de novembro. Os dados desta semana serão compilados normalmente e informados juntos com o do exercício atual. O relatório de gás natural será postergado de quinta-feira, 9, para 16 de novembro. Segundo o DoE, a mudança permitirá a conclusão de uma atualização dos sistemas do órgão.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias