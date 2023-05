Nos EUA, Casa Branca cogita alternativas ao aumento do teto da dívida para evitar default

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/05/2023 - 15:36 Compartilhe

O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, e os líderes do Congresso estão considerando estratégias alternativas potenciais para evitar um default, após meses de impasse sobre aumentar ou não o teto da dívida dos Estados Unidos.

Publicamente, tanto os republicanos quanto os democratas mantêm suas demandas. Parlamentares do Partido Republicano tentam forçar cortes nos gastos federais em troca de apoiar a elevação no limite, enquanto os democratas continuam pressionando pelo aumento ou suspensão sem quaisquer outras condições políticas.

Em particular, no entanto, funcionários e legisladores do Governo Biden começaram a avaliar possíveis alternativas para sua posição de negociação, incluindo um aumento de curto prazo no limite da dívida que lhes daria tempo para chegar a um acordo, segundo fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal.

O governo Biden também estaria analisando novas maneiras de os EUA continuarem pagando as contas do governo mesmo sem o Congresso aumentar o limite da dívida.

O alerta da secretária do Tesouro, Janet Yellen, nesta semana, de que os EUA poderiam entrar em default assim que 1º de junho forçou autoridades a se voltarem para um problema que muitos achavam que não se tornaria prioridade por vários meses. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias