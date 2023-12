Nos EUA, ADM compra fabricante de aromas Revela Foods

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 10:05 Para compartilhar:

Nova York, 19 – A trading Archer Daniels Midland (ADM), dos Estados Unidos, está expandindo seus negócios de ingredientes alimentícios com a aquisição da Revela Foods, uma empresa com sede em Wisconsin que fornece aromas lácteos, molhos de queijo e temperos. Os detalhes financeiros do negócio não foram divulgados, mas a ADM estima que a Revela Foods terá vendas de quase US$ 240 milhões em 2023.

A ADM, uma das maiores tradings de commodities agrícolas do mundo, vem trabalhando para fortalecer sua posição em produtos alimentícios que são menos suscetíveis às flutuações de preços de commodities. Em 2014, a empresa comprou a Wild Flavors por US$ 3 bilhões. O chefe da divisão de Nutrição da ADM, Ian Pinner, destacou a importância do negócio de aromas na estratégia de crescimento da companhia no segmento de nutrição. Fonte: Dow Jones Newswires.

