Nos EUA, ações da Roblox despencam mais de 20% em NY com orientação decepcionante

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 15:09 Para compartilhar:

As ações da Roblox caem mais de 20% nas negociações em Nova York, depois que a empresa de videogames divulgou uma perspectiva mais suave para o trimestre atual do que os analistas esperavam e reduziu sua orientação para o ano inteiro. A empresa anunciou nesta quinta-feira que reduziu sua orientação de reservas para de 2024 para entre US$ 4 bilhões e US$ 4,1 bilhões, abaixo de US$ 4,14 bilhões para US$ 4,28 bilhões.

Roblox citou uma comparação difícil com 2023, quando sua plataforma foi lançada nos consoles PlayStation do Grupo Sony.

Para o trimestre atual, a Roblox projetou reservas na faixa de US$ 870 milhões a US$ 900 milhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 929 milhões em reservas. Roblox também disse que espera um prejuízo líquido trimestral de US$ 265 milhões a US$ 267 milhões.

A Roblox forneceu orientação pela primeira vez no início deste ano, ao apresentar os resultados do trimestre encerrado em dezembro. A empresa abriu o capital por meio de listagem direta em 2021.

Em teleconferência com analistas, a Roblox disse que o crescimento do primeiro trimestre foi menor do que o esperado e que deseja ser transparente e conservador em suas perspectivas. Roblox disse que a receita do primeiro trimestre cresceu 22%, para US$ 801,3 milhões, enquanto as reservas aumentaram 19%, para US$ 923,8 milhões, acima e em linha, respectivamente, com o que os analistas consultados pela FactSet esperavam.

A Roblox tinha como meta um crescimento de 20% nas reservas para o trimestre. O prejuízo líquido da empresa de US$ 270,6 milhões foi quase o mesmo de um ano atrás. Os analistas esperavam uma perda maior de US$ 326 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.