Nos EUA, 3M reduz lucro, mas amplia receita no 3º trimestre

A 3M divulgou nesta terça-feira, 27, que teve lucro líquido de US$ 1,41 bilhão no terceiro trimestre de 2020, equivalente a US$ 2,43 por ação. No mesmo período do ano passado, a multinacional americana havia lucrado US$ 1,58 bilhão, ou US$ 2,72 por ação. Com ajustes, o ganho por ação no último trimestre também foi de US$ 2,43, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,26. A receita da 3M teve expansão anual de 4,5% entre julho e setembro, a US$ 8,35 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 8,31 bilhões. Por volta das 8h20 (de Brasília), a ação da 3M operava em modesta baixa de 0,22% nos negócios do pré-mercado em Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires).

