Nos Estados Unidos, índice PPI sobe 0,2% em abril ante março

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em abril ante março, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 11, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado veio um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,03% do PPI no mês passado.

O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, também aumentou 0,2% na comparação mensal de abril, ficando em linha com o consenso da FactSet.

No confronto anual, o PPI teve alta de 2,3% em abril, desacelerando em relação ao acréscimo de 2,7% observado em março. Já o núcleo do PPI registrou avanço anual de 3,4% em março, depois de aumentar 3,7% no mês anterior. Neste caso, a projeções da FactSet eram de incrementos anuais de 2,4% do PPI cheio e de 3,3% do núcleo.

