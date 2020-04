Nos encontramos para compartilhar práticas no combate à covid-19, diz Teich

Em uma primeira declaração sobre a reunião, por videoconferência, dos ministros da saúde do G20 – grupo formado pelas 20 principais economias do planeta – para discutir iniciativas conjuntas no combate à pandemia do novo coronavírus, Tawfiq Al Rabiah, ministro de Saúde da Arábia Saudita, disse que o encontro foi para os mandatários colaborarem “em prioridades comuns da saúde”.

“Nós também compartilhamos as melhores práticas dos membros do G20 e suas soluções inovadoras e efetivas para combater a pandemia, que são essenciais para o desenvolvimento de todas as iniciativas para lutar contra a covid-19 globalmente” completou a breve declaração postada no Twitter.

O ministro da Saúde do Brasil, Nelson Teich, empossado no cargo na última sexta-feira, 17, participou da reunião. Foi uma das primeiras agendas oficiais de Teich.