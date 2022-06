Nos Emirados Árabes, brasileiro encerra temporada com cinco gols, melhor marca da carreira Ex-Palmeiras, Marcus Meloni foi um dos destaques do Sharjah em 2021/2022

A temporada nos Emirados Árabes Unidos chegou ao fim. Com o adiamento da decisão da Copa do Presidente, que vai acontecer somente em julho, os clubes deram por fim 2021/2022, que para alguns, terminou com um dos melhores anos da carreira em termos estatísticos.





Aos 21 anos, Meloni chegou no Al Sharjah em 2019, e completou sua terceira temporada no clube. Com cinco gols marcados e três assistências em 31 jogos, este foi o ano com os melhores números do jovem jogador.

– Essa temporada foi muito produtiva, aprendemos muita coisa e levaremos tudo aquilo que foi bom para o próximo ano. Fico feliz com meu desempenho, e espero que na próxima temporada esses números possam aumentar ainda mais – explicou o lateral.

Revelado pelo Palmeiras, o jogador sequer estreou profissionalmente no Brasil, e aos 21 anos, está próximo de completar 100 jogos pelo Sharjah.

– Aprendi muito em todos os anos que tive por aqui. Meu crescimento veio não só no futebol, mas na vida também. Agora é aproveitar essas férias para descansar, e já começar firme para a pré-temporada, iniciar do melhor jeito possível – concluiu.

