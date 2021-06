Nos ‘Bastidores’, Marcelo Cabo exalta virada do Vasco sobre o Brasil: ‘É que a gente não desistiu nunca’ Ainda no vestiário, treinador cruz-maltino afirmou aos jogadores que a vitória em Pelotas ocorreu por conta da dedicação após mais de 70 minutos atrás no placar

Foi uma partida em que o Vasco precisou correr atrás do placar durante mais de 70 minutos. Mas a equipe conseguiu o empate e, em seguida, a virada sobre o Brasil, em Pelotas, no último sábado. No quadro “Bastidores”, habitualmente publicado pelo canal do clube no Youtube após vitórias da equipe, o técnico Marcelo Cabo exaltou a persistência dos atletas.

– Sabe qual foi a nossa maior virtude nesse jogo? É que a gente não desistiu nunca. E a gente não vai desistir nunca. Essa é a vitória que representa um divisor de águas para a gente na competição. Vocês foram brilhantes, vocês honraram esse escudo aí, tenho certeza que a nossa torcida está muito orgulhosa da gente porque é um jogo difícil, campo difícil, jogo de competitividade e nós fomos mais competitivos que os caras – afirmou, ainda no vestiário. E completou:

– Nós temos uma meta alcançada, acredito muito em vocês. Obrigado pelo empenho, obrigado pela entrega e, agora, nós temos que fazer o seguinte: nos abraçarmos, celebrarmos essa vitória que é a primeira de muitas na competição – projetou.

Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Durante o vídeo foram exibidos também trechos da preleção do treinador. Cabo falou que “já havia passado da hora” e que era preciso “fazer acontecer” para levar os três pontos para São Januário, após dois mil quilômetros em três dias. Depois da partida, Morato também celebrou.

– Estávamos precisando dessa vitória, né. Independentemente do que aconteceu no decorrer do jogo, o importante foi sair vitorioso para dar continuidade à nossa campanha – valorizou o autor do gol da vitória.

