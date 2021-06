Nos Bastidores do Vasco, Marcelo Cabo vai da ‘premonição’ ao aviso para descanso: ‘Maratona do c…’ Antes da partida contra o Boavista, treinador viu na concentração dos atletas no vestiário um sinal de que a vitória seria obtida. Após o resultado, lembrou a sequência de jogos

O Vasco superou o Boavista na noite da última terça-feira e, como já é tradição após vitórias, o Cruz-Maltino divulgou um vídeo da série “Bastidores”. O destaque do vídeo relativo à partida pela Copa do Brasil ficou por conta do técnico Marcelo Cabo. Antes de a bola rolar ele viu no silêncio que imperava em determinado momento, no vestiário, um sinal positivo.

– Vestiário bom, hein. Eita vestiário concentrado, hein. Eita, vestiário de vitória, hein. Vamos lá, vamos lá. Nível de concentração altíssimo – observou e pregou, até como forma de incentivo aos atletas.

Com o 1 a 0 em Saquarema, o Cruz-Maltino poderá até empatar no jogo de volta, em São Januário, que avança na competição nacional. Mesmo que discretamente, o comandante da equipe celebrou, mas avisou que o calendário não permite grandes festejos.

– jogo de 180 minutos, mas é importante vencer. Agora é descansar porque temos uma maratona do c… domingo, temos que tomar aqueles três pontos da Ponte Preta que deixamos no último jogo (contra o Operário-PR, pela Série B). E, se for assim, tenho certeza que a gente vai chegar – analisou o treinador, citando o próximo desafio pela segunda divisão nacional.

