Nos bastidores do ‘Amigos’, Luciano Camargo pede autógrafo para Zezé Di Camargo, Leonardo, Chitão e Xororó

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/12/2023 - 17:41 Para compartilhar:

Antes de reunir 50 mil pessoas no Allianz Parque para a despedida da turnê “Amigos“, Chitãozinho, Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano compartilharam momentos inesquecíveis nos bastidores do estádio que serviu de cenário para este momento histórico. Os artistas chegaram ao local, no último domingo, por volta das 14h, almoçaram por lá e ficaram conversando no camarim um do outro. Por volta das 18h, brindaram com champanhe o último show do projeto, ao lado de todos os profissionais e empresários envolvidos.

Emocionado, Luciano Camargo pegou um quadro emoldurado de cada amigo e pediu autógrafo, indo em cada camarim e se declarando a todos eles.

“Assim como vcs (fãs), eu não quero q termine a turnê, mas sou prevenido, né? Então, no show de despedida, peguei o autógrafo dos caras q eu mais respeito na música. Não foi planejado, mas já era desejado. Eu já tinha os autógrafos deles, mas não assim num quadro… Eu sou o mais novo da turma, o que me dá o privilégio de olhar para cada um deles e me sentir o irmão mais novo. Assim coleciono momentos de grande aprendizado, conselhos, dicas de como fazer uma voz, postura, piadas e até puxão de orelhas.. E histórias! Eu vivi mais do que todos o tudo que nos traduz. Eu amo cada personagem desta história. Amigos, obrigado por cada momento que vivi com vcs! Minha vida é cheia de vitórias e eu tive o prazer e privilégio de viver muitas delas ao lado de vcs… Léo, Xororó, Chitão, Leandro e Zezé, Somos amigos pra valer! Amigos sempre vamos ser!”, afirma Luciano.

AMIGOS – a despedida

Eles levam multidão por onde passam, são referências na música brasileira, ícones de gerações e amigos pra valer. Mais que refrão de uma canção, Leonardo, Chitãozinho, Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano criaram uma marca na amizade sincera. Assim, eles se despediram da turnê “Amigos” para uma plateia de 50 mil pessoas, que lotaram o Allianz Parque.

No repertório hits dos maiores nomes do gênero. “Disparada”, “Sinônimos”, “Pensa em Mim”, “É O Amor”, “Nascemos Pra Cantar”, “Pode Ser Pra Valer”, “Entre Tapas e Beijos”, “Sonho de Amor”, “Rumo a Goiânia”, “Fio de Cabelo”, “Eu Juro”, “Não Aprendi Dizer Adeus”, “A Ferro e Fogo”, “Brincar de Ser Feliz”, “Sem Medo de Ser Feliz”, “No Dia Em Que Saí De Casa”, “Toma Juízo”, “Preciso Ser Amado”, “Alô”, “Página de Amigos”, “Talismã”, “Te Amo Demais”, “Saudade da Minha Terra”, “Nuvem de Lágrimas”, “Temporal de Amor”, “60 Dias Apaixonado”, “Vá Pro Inferno”, “Galopeira”, “Cumade e Cumpadi”, “Flores em Vida”, “Sinônimos”, “Estrada da Vida”, “Pra Não Pensar em Você”, “Se Deus me Ouvisse”, “Como Um Anjo”, “Mano”, “Um Sonhador”, “Não Olhe Assim”, “Desculpe Mas Eu Vou Chorar”, “Você Vai Ver”, “Pão de Mel”, “Evidências”, “Cerveja”, “Festa de Rodeio”, “Bailão de Peão”, “Mexe Mexe” e “Canção da Amizade”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias