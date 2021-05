Nos acréscimos, Manaus vira contra o São Raimundo e leva o Amazonense

Em jogo eletrizante, o Manaus venceu, de virada, o São Raimundo por 3 a 2, neste sábado (22) na final e conquistou o tetracampeonato Amazonense. O duelo foi disputado na Arena da Amazônia, em Manaus. Apesar do placar agregado de 3 a 3, já que no confronto de ida o Tufão venceu por 2 a 1, o Gavião do Norte gritou campeão por ter feito melhor campanha em relação ao oponente finalista.

Sem os dois maiores campeões do estado na final, o Nacional, com 43 títulos, e o Rio Negro, com 16, o Manaus voltou a vencer a competição. O Gavião do Norte também levou em 2017, 2018 e 2019.

O São Raimundo abriu o placar logo aos 8 minutos de bola rolando, com gol de Rossini. O Manaus correu atrás do prejuízo e deixou tudo igual em chute forte de Gabriel Davis, aos 37. Ainda na primeira etapa, Tiago Amazonense voltou a colocar o Tufão na frente do marcador aos 45, em um belo gol de bicicleta.

A reação rumo ao título começou apenas aos 32 minutos do segundo tempo. De carrinho, Diego Rosa deixou tudo igual. O gol salvador saiu nos acréscimos, aos 51. Márcio Passos encobriu o goleiro Miguel e garantiu o título do Campeonato Estadual.

