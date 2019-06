Noruega vence Austrália nos pênaltis e avança na Copa do Mundo

A Noruega avançou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina de 2019, disputada na França. A partida terminou com o placar de 1 a 1 no tempo normal, placar que se manteve na prorrogação. Nos pênaltis, as norueguesas venceram por 4 a 1.

No tempo normal, o gol norueguês foi marcado por Herlovsen, aso 31 minutos. O empate australiano veio quase no fim do jogo, aos 38 minutos do segundo tempo, marcado por Kellond-Knight. Ninguém marcou na prorrogação. Com isso, a decisão foi para a disputa de pênaltis.

A Austrália perdeu os dois primeiros, batidos por Sam Kerr e Gielnik, só vindo a marcar na terceira cobrança, conferida por Catley. Já a Noruega converteu todos os 4 pênaltis batidos – por Graham, Hansen, Reiten, Mjelde e Engen.

Agora, a Noruega aguarda a definição de quem será seu adversário nas quartas de final. Ela enfrentará o vencedor da partida entre Inglaterra e Camarões, a ser disputada neste domingo (23) às 12h30 (horário de Brasília).