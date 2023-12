Noruega precisa da prorrogação, mas fará 5ª final do Mundial de Handebol contra a França

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2023 - 20:05 Para compartilhar:

Atual campeã, a seleção norueguesa vai disputar a final do Mundial de Handebol Feminino pela quarta vez nas últimas cinco edições. A rival será uma velha conhecida, a França, com a qual já decidiu o título quatro vezes, saindo vencedora em três oportunidades.

Em competição disputada na Escandinávia, a semifinal que reuniu duas seleções “da casa” foi bastante intensa e com emoção do início ao fim. Depois de igualdade no tempo normal por 23 a 23, norueguesas e dinamarquesas definiram a vaga na final na prorrogação. E deu Noruega, por 29 a 28.

Única “intrusa’ entre as semifinalistas escandinavas, a França acabou com o sonho da Suécia em grande estilo. Para avançar à sétima final do Mundial, as franceses foram intensas do começo ao fim e não tiveram problemas para eliminar as suecas, pela segunda vez na história caindo nas semifinais, com 37 a 28.

Na decisão da edição passada, a Noruega bateu as francesas por 29 a 22, se vingando da derrota na final de 2017, na qual levou 23 a 21. As seleções ainda se encararam pelo título de 1999, com 25 a 24 para a equipe da Escandinávia, que repetiria a dose em 2011 com 32 a 24.

A decisão da atual edição do Mundial ocorre no domingo, e as francesas defenderão uma invencibilidade de oito partidas para buscar o tricampeonato. Já as norueguesas tentarão se isolar como maiores campeãs – atualmente dividem o topo com o Rússia, com quatro ouros cada.

Andes da final, a Suécia tentará conquistar sua primeira medalha da história dos mundiais em disputa do bronze contra a Dinamarca.

