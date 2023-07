Noruega goleia Filipinas (6-0) e vai às oitavas da Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/07/2023 - 10:26 Compartilhe

Com um ‘hat-trick’ de Sophie Roman Haug, a Noruega goleou as Filipinas por 6 a 0 neste domingo (30) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina com a segunda posição do Grupo A, atrás da líder Suíça.

Lanterna da chave antes da última rodada da primeira fase, a seleção norueguesa conseguiu a vaga graças ao saldo de gols, já que terminou com os mesmos 4 pontos da anfitriã Nova Zelândia, que empatou sem gols com o time suíço e acabou eliminada.

“Falamos muito sobre o fato de que marcar o primeiro gol nos libertaria”, disse a treinadora da Noruega, Hege Riise, cuja equipe abriu o placar aos seis minutos. “Sabemos que somos fortes no ataque. Hoje marcamos o primeiro gol e sabíamos que poderíamos marcar mais”, acrescentou.

Todos os holofotes estavam voltados para o time norueguês, campeão do mundo em 1995, mas que acumula decepções nos últimos anos e precisava de uma combinação de resultados para não voltar mais cedo para casa.

A tensão aumentou nos dias que antecederam a última rodada, entre críticas contra Riise e temores quanto às condições da estrela do time, Ada Hegerberg, novamente lesionada.

“Não leio a imprensa. Tento me concentrar no que posso fazer, que é levar o time mais longe no torneio”, afirmou a treinadora após a partida. “É com alívio que voltamos desses dias difíceis para todos nós”.

Hegerberg, primeira vencedora da Bola de Ouro feminina, em 2018, não entrou contra as filipinas devido a dores na virilha.

Mas as norueguesas, que ainda não tinham marcado nenhum gol no torneio, afastaram qualquer dúvida no início da partida, com uma intensidade que encurralou o time filipino.

Sophie Roman Haug (6′ e 17′) e Caroline Graham Hansen (31′), que voltou a ser titular após reclamar publicamente das decisões de Riise, mataram o jogo no primeiro tempo.

Alicia Barker (48′ contra), Guro Reiten (53′ de pênalti) e Roman Haug (90’+5), de novo, fecharam o placar na segunda etapa.

