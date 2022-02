Noruega conquista medalha de ouro no Biatlo nas Olimpíadas de Inverno Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Boe e Johannes Thingnes Boe venceram a prova de revezamento misto 4x6Km; Pódio foi completado por França e Comitê Olímpico Russo

A Noruega venceu a prova de revezamento misto 4x6Km do biatlo nas Olimpíadas de Inverno. Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Boe e Johannes Thingnes Boe conquistaram o ouro com um tempo de 1h06min45s6.

> Primeira medalha das Olimpíadas de Inverno! Therese Johaug vence prova no esqui cross-country feminino



A prova foi bem disputada e teve várias mudanças de posição, devido aos ventos que atrapalharam o desempenho dos atletas nos tiros. A Itália começou bem, mas ficou revezando na liderança com os noruegueses. Na terceira troca, os primeiros colocados da prova foram trocados. Os italianos caíram de posição, enquanto a França e o Comitê Olímpico Russo (ROC) avançaram.

Na última perna, o ROC assumiu a liderança e abriu 15 segundos de vantagem. Porém, na última sessão de tiros, o francês Quentin Maillet e o norueguês Johannes Thingnes encostaram no russo. Assim, no fim da prova, a diferença era de apenas 1s3 entre o primeiro e o terceiro colocado.

Na última descida antes da reta de chegada, o norueguês Johannes Thingnes ganhou velocidade para ultrapassar o russo Eduard Latypov, que também foi alcançado pelo francês.

> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa



Sendo assim, a Noruega conquistou o ouro, enquanto a França, com um tempo de 1h06min46s5, ficou com a medalha de prata, e o ROC, com um tempo de 1h06min47s1, ficou com o bronze.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais